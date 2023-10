Wilderei im Trachtenlook

Dein Start in die Gastro!

Wir suchen ab sofort einen Kochlehrling (m/w) oder Koch- und Kellnerlehrling (m/w). Du hast Interesse und Spaß mit regionalen und saisonalen Produkten zu arbeiten und in einem professionellen und lustigen Team die Gastro von der Pieke auf kennenzulernen? Du möchtest deinen Gästen ein Grinsen ins Gesicht zaubern, weil es ihnen so gut schmeckt und sie sich wohl fühlen? Dann bist du bei uns genau an der richtigen (Arbeits-) Stelle! Melde dich bitte für ein persönliches Vorstellungsgespräch mit deinem Lebenslauf per Mail an info@bootshaus.at.

Christiane und Martin freuen sich auf deine Bewerbung!